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Сегодня, 16:02

«Черноморец»: клуб находится в диалоге с РФС и РПЛ по вопросу домашней арены в случае выхода в премьер-лигу

Камила Абдурахманова
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«Черноморец» заявил о диалоге с руководством Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в высший дивизион.

Ранее в четверг появилась информация, что в случае выхода в РПЛ клуб ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске.

&laquo;Черноморец&raquo; могут не&nbsp;пустить в&nbsp;РПЛ из-за стадиона.«Черноморец» могут не пустить в РПЛ из-за стадиона: «Краснодар» и «Сочи» отказываются предоставлять ему свои

«Информируем болельщиков, что ФК «Черноморец» находится в тесном и конструктивном диалоге с руководством Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в РПЛ.

В ближайшее время команду ждет серия ключевых матчей в борьбе за путевку в премьер-лигу. Фокус внимания клуба, футболистов, тренерского штаба сейчас — исключительно на гостевом поединке в Саратове против «Сокола». «Черноморец» продолжит уверенно двигаться к своей цели и не намерен отступать от главной задачи текущего сезона», — говорится в Telegram-канале «Черноморца».

После 29 туров в первой лиге «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице с 51 очком.

Источник: ФК «Черноморец»
Первая лига
РПЛ
РФС
ФК Черноморец (Новороссийск)
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