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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:06

«Черноморец» проиграл «Ленинградцу» из-за автогола. Команды нанесли один удар на двоих за весь матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Черноморец» проиграл «Ленинградцу» на своем поле в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный мяч в свои ворота забил голкипер новороссийцев Даниил Фролкин.

Команды нанесли один удар по воротам на двоих за весь матч.

«Ленинградец» поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками, «Черноморец» идет на 17-й строчке с 18 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
19 нояб, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:1
Ленинградец

В параллельном матче «Нефтехимик» и «Сокол» сыграли вничью — 0:0.

Нижнекамцы занимают 13-е место в таблице ФНЛ с 21 очком. «Сокол» идет на 15-й строчке с 20 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
19 нояб, 17:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:0
Сокол

2
0
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