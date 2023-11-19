«Черноморец» проиграл «Ленинградцу» из-за автогола. Команды нанесли один удар на двоих за весь матч

«Черноморец» проиграл «Ленинградцу» на своем поле в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный мяч в свои ворота забил голкипер новороссийцев Даниил Фролкин.

Команды нанесли один удар по воротам на двоих за весь матч.

«Ленинградец» поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками, «Черноморец» идет на 17-й строчке с 18 очками.

В параллельном матче «Нефтехимик» и «Сокол» сыграли вничью — 0:0.

Нижнекамцы занимают 13-е место в таблице ФНЛ с 21 очком. «Сокол» идет на 15-й строчке с 20 очками.