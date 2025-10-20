Видео
20 октября, 15:45

«Черноморец» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» и «Нефтехимик» сыграют в первой лиге 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФК «Черноморец»

«Черноморец» и «Нефтехимик» встретятся в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября, 18:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
1:1
Нефтехимик

Следить за ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Черноморец» — «Нефтехимик»: трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Новороссийска набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Нижнекамцы с 18 баллами идут на 9-й строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

1
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Черноморец (Новороссийск)
