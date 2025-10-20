«Черноморец» и «Нефтехимик» встретятся в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.

20 октября, 18:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Черноморец» — «Нефтехимик» : трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Новороссийска набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Нижнекамцы с 18 баллами идут на 9-й строчке.

