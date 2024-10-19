«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги

«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги в субботу, 19 октября. Матч, который пройдет на центральном стадионе «Труд» в Новороссийске, начнется в 17.00 по московскому времени.

Игру «Черноморец» — «Нефтехимик» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу в Новороссийске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (на платной основе).

Основные события матча «Черноморец» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«Черноморец» после 14 туров занимал 5-е место с 23 очками, у «Нефтехимика» — 20 очков и 7-я строчка.