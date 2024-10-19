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Сегодня, 16:00

«Черноморец» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги в субботу, 19 октября. Матч, который пройдет на центральном стадионе «Труд» в Новороссийске, начнется в 17.00 по московскому времени.

Игру «Черноморец» — «Нефтехимик» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу в Новороссийске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (на платной основе).

Основные события матча «Черноморец» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
19 окт, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
Нефтехимик

«Черноморец» после 14 туров занимал 5-е место с 23 очками, у «Нефтехимика» — 20 очков и 7-я строчка.

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