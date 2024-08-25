Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:31

«Черноморец» объявил об уходе Гаранина с поста главного тренера

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинул тренерский штаб специалиста.

О том, кто станет новым главным тренером «Черноморца», клуб сообщит в ближайшее время.

«Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Гаранину 35 лет. Команду он возглавил в ноябре 2023 года. «Черноморец» (7) идет 13-м в турнирной таблице.

ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
3
0
Читайте также
Приставы арестовали болиды и оборудование «Хааса» по требованию «Уралкалия»
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

«Балтика» победила КАМАЗ в первой лиге