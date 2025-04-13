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Мелбет-Первая Лига

13 апреля, 13:00

«Черноморец» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» и «Ротор» сыграют в 28-м туре первой лиги 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Футболисты «Черноморца»
Фото ФК «Черноморец»
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«Черноморец» и «Ротор» сыграют в 28-м туре первой лиги в воскресенье, 13 апреля. Матч в Новороссийске на стадионе «Центральный» начнется в 15.00 по московскому времени.

Игру «Черноморец» — «Ротор» можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Новороссийске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события и результат игры «Черноморец» — «Ротор» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.
13 апреля, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
1:1
Ротор

«Черноморец» после 27 туров ФНЛ набрал 47 очков и занимал четвертое место в турнирной таблице, предыдущим соперником новороссийцев был «Енисей» (3:0). У «Ротора» — 36 очков и восьмое место в лиге, волгоградцы в прошлое воскресенье обыграли «Торпедо» (1:0).

Первая лига
ФК Ротор
ФК Черноморец (Новороссийск)
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