«Черноморец» обыграл «Сокол». Команды забили 8 голов

«Черноморец» обыграл дома «Сокол» в матче 10-го тура первой лиги — 5:3.

Дублем у гостей отметился полузащитник Владислав Морозов, оформивший дубль, и хавбек Михаил Мальцев. За «Черноморец» по два гола забили Владислав Руденко, Антон Антонов, также отличился Зикрула Магомедов.

«Черноморец» с 13 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги. «Сокол» — на второй строчке с 17 баллами.