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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:58

«Тюмень» обыграла «Черноморец» в матче Мелбет-Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Черноморец» дома проиграл «Тюмени» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Труд».

Единственный гол забил Виталий Шитов на 71-й минуте.

«Тюмень» набрала 26 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» находится на 15-й строчке (17 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:1
Тюмень

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Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
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