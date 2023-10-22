Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:00

«Черноморец» — «Тюмень»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ «Черноморец» — «Тюмень» начнется в 17.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Тюмени».
Фото ФК «Тюмень»
Telegram Дзен

22 октября «Черноморец» дома в городе Новороссийск сыграет против «Тюмени» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Центральный». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция противостояния «Черноморец» — «Тюмень» будет доступна в бесплатном формате в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 17.00 мск.

Ключевые события матча «Черноморец» — «Тюмень» ищите в матч-центре на сайте «СЭ».

«Черноморец» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 23 баллами располагается на пятой строчке.

В прошлом туре «Черноморец» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Тюмень» победила «Волгарь» (1:0).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Erid: LdtCKhdPN

Футбол
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
Читайте также
Горшков: «Салтыков говорил, что 2Drots обыграют «Химки». Не при Талалаеве!»
Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Волгарь» — «Алания»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Арсенал» — «Кубань»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)