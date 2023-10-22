Сегодня, 16:00
22 октября «Черноморец» дома в городе Новороссийск сыграет против «Тюмени» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Центральный». Начало — в 17.00 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция противостояния «Черноморец» — «Тюмень» будет доступна в бесплатном формате в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 17.00 мск.
Ключевые события матча «Черноморец» — «Тюмень» ищите в матч-центре на сайте «СЭ».
«Черноморец» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 23 баллами располагается на пятой строчке.
В прошлом туре «Черноморец» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Тюмень» победила «Волгарь» (1:0).
ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября
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