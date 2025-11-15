«Черноморец» победил ульяновскую «Волгу» в матче первой лиги

«Черноморец» на своем поле обыграл «Волгу» из Ульяновска в матче 19-го тура первой лиги — 2:1.

Голы новороссйской команды забили Саид Алиев на 28-й минуте и Антон Антонов на 48-й минуте. У гостей единственный гол на счету Кирилла Фольмера (45-я).

«Черноморец» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 18 очками — на 15-й строчке.