«Черноморец» победил ульяновскую «Волгу» в матче первой лиги

Сегодня, 17:15
«Черноморец» на своем поле обыграл «Волгу» из Ульяновска в матче 19-го тура первой лиги — 2:1.
Голы новороссйской команды забили Саид Алиев на 28-й минуте и Антон Антонов на 48-й минуте. У гостей единственный гол на счету Кирилла Фольмера (45-я).
«Черноморец» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 18 очками — на 15-й строчке.
Иванова Кира
Черноморец с победой! Новороссийску и Евсееву удачи. Южная команда нужна лучшей лиге мире, на Черноморец ходят дома зрители, в отличии от Хабаровска, где сегодня пришли 600 человек.
15.11.2025