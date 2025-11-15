Видео
Сегодня, 17:15

«Черноморец» победил ульяновскую «Волгу» в матче первой лиги

Сергей Ярошенко

«Черноморец» на своем поле обыграл «Волгу» из Ульяновска в матче 19-го тура первой лиги — 2:1.

Голы новороссйской команды забили Саид Алиев на 28-й минуте и Антон Антонов на 48-й минуте. У гостей единственный гол на счету Кирилла Фольмера (45-я).

«Черноморец» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 18 очками — на 15-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
15 ноября, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
2:1
Волга Ул
1

  • Иванова Кира

    Черноморец с победой! Новороссийску и Евсееву удачи. Южная команда нужна лучшей лиге мире, на Черноморец ходят дома зрители, в отличии от Хабаровска, где сегодня пришли 600 человек.

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Первая лига
    ФК Волга (Ульяновск)
    ФК Черноморец (Новороссийск)
