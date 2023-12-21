Черышев: «Шинник»? Пока ничего не комментирую»

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что он станет главным тренером «Шинника».

«Я договорился о работе в «Шиннике»? Пока ничего не комментирую, у меня нет никаких новостей», – приводит Metaratings.ru слова Черышева.

Последним местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

30 ноября «Шинник» объявил об уходе Дмитря Хомухи с поста главного тренера. Ярославцы набрали 24 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.