Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:52

Черышев: «У меня было два варианта не в России, но история с «Шинником» выглядела более логичной»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, какие задачи стоят перед ним в ярославском клубе.

22 декабря «Шинник» объявил о назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера.

«Мы должны сохранить команду и подняться по турнирной таблице как можно выше», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Также он ответил, были ли у него предложения о работе от других команд.

«Было два варианта не в России. Но история с «Шинником» выглядела более логичной. Все решил правильный и четкий разговор с генеральным директором Галимджаном Хайрулиным», — добавил специалист.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-u-menya-bylo-dva-varianta-ne-v-rossii-no-istoriya-s-shinnikom-vyglyadela-bolee-logichnoi-318984/
Футбол
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
0
Читайте также
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Президент «Торпедо» прокомментировал слухи о продаже клуба Леониду Соболеву