Черышев: «Благодарен «Шиннику» за то, что выбор пал именно на меня, — кандидатов было много»

Дмитрий Черышев заявил, что знал о большой конкуренции за пост главного тренера «Шинника». 54-летний специалист возглавил ярославскую команду 22 декабря.

«Лист из тренеров футбольного клуба «Шинник» был широким. Туда входил, например, Олег Василенко и другие. Клуб просто грамотно и скрупулезно старался подобрать тренера. Прекрасно знал и про Черевченко, узнал и про Калешина, но буквально сейчас. И другие тренеры: Тихонов, как мне говорили потом, и Бушманов. Их было очень много, и я благодарен клубу за то, что выбор пал именно на меня», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.