Черышев заявил, что «Шиннику» обязательно нужно усиление в центр защиты и опорную зону

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал о том, какие позиции планирует усилить клуб по ходу зимнего трансферного окна.

«Будут ли усиления в команде? Конечно, будут и усиления, и прощания. Функционеры клуба уже разговаривают с игроками, которые, как мы думаем, не помогут нам. Мы проанализировали всех футболистов. У нас есть также и те, кого мы постараемся приобрести в команду. Работа ведется. Главное — обязательно должны усилить опорную зону и позицию центрального защитника. Если получится взять одного-двух вингеров — было бы хорошо, но зимой это сделать сложно. Мы бы хотели увидеть около шести новичков», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

После 20 туров «Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).