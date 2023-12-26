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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:06

Черышев заявил, что «Шиннику» обязательно нужно усиление в центр защиты и опорную зону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал о том, какие позиции планирует усилить клуб по ходу зимнего трансферного окна.

«Будут ли усиления в команде? Конечно, будут и усиления, и прощания. Функционеры клуба уже разговаривают с игроками, которые, как мы думаем, не помогут нам. Мы проанализировали всех футболистов. У нас есть также и те, кого мы постараемся приобрести в команду. Работа ведется. Главное — обязательно должны усилить опорную зону и позицию центрального защитника. Если получится взять одного-двух вингеров — было бы хорошо, но зимой это сделать сложно. Мы бы хотели увидеть около шести новичков», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

После 20 туров «Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-shinniku-obyazatelno-nuzhno-usilenie-v-centr-zashity-i-opornuyu-zonu-318998/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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