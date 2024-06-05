Чилийский нападающий «Балтики» сообщил о возможности продления контракта с клубом

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет команды из РПЛ в первую лигу.

— Повлияет ли вылет в ФНЛ на ваше желание продолжить играть в России?

— Сейчас надо будет обсудить ситуацию с клубом.

— К чему сейчас склоняетесь?

— На данный момент мой контракт пока не продлен. Будем обсуждать возможность продления. Сейчас ничего не знаю.

— Хотели бы остаться в клубе?

— Конечно, как футболисту мне хочется играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут варианты. Остаться здесь не будет плохим вариантом. Город и клуб хорошо меня приняли. Здесь дело будет в переговорах и том, чем они закончатся.

В сезоне-2023/24 «Балтика» проиграла в суперфинале FONBET Кубка России «Зениту» (1:2) и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После кубкового матча Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев.