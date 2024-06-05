Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:30

Чилийский нападающий «Балтики» сообщил о возможности продления контракта с клубом

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет команды из РПЛ в первую лигу.

— Повлияет ли вылет в ФНЛ на ваше желание продолжить играть в России?

— Сейчас надо будет обсудить ситуацию с клубом.

— К чему сейчас склоняетесь?

— На данный момент мой контракт пока не продлен. Будем обсуждать возможность продления. Сейчас ничего не знаю.

— Хотели бы остаться в клубе?

— Конечно, как футболисту мне хочется играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут варианты. Остаться здесь не будет плохим вариантом. Город и клуб хорошо меня приняли. Здесь дело будет в переговорах и том, чем они закончатся.

В сезоне-2023/24 «Балтика» проиграла в суперфинале FONBET Кубка России «Зениту» (1:2) и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После кубкового матча Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев.

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
1
0
Читайте также
Любовь Аксенова снялась в сериале «Преступление и наказание»
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
«Не хотят видеть «Акрон» в РПЛ? Клуб показывает, как надо развивать футбол в России!» Интервью Заура Тедеева
Нападающий «Балтики» Энрикес: «Когда у «Зенита» появляются моменты, они никого не щадят»
Газзаев: «Я против назначения Николича»
Помазун: «Урал» и Екатеринбург навсегда останутся в моем сердце»
В «Ростове» рассказали о планах команды на летние сборы
Стрепетов: «Федотов еще должен расти как тренер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

В «Балтике» рассказали об активной работе по поиску нового главного тренера