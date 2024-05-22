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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:00

Член совета директоров «Торпедо» пробежит марафон после проигранного спора болельщику команды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии для «СЭ» сообщил, что пробежит Московский марафон после проигранного пари с болельщиком столичной команды.

«Это очень хороший вопрос (улыбается). Безусловно, слово дал, надо выполнять, несмотря на то, что ситуация не полностью зависела от меня. Как вы знаете, я сложил свои полномочия после 20 тура. При мне до прямого выхода было 9 очков, а сейчас 18. Но тем не менее планирую 13 октября пробежать Московский марафон. Уже готовлюсь. Как положено, к марафону желательно готовиться минимум за 24-26 недель. Есть определенное количество набега, нужно заниматься техникой и всем другим. Свое слово надо держать!» — сказал Савин «СЭ».

В июле 2023 года Савин заключил спор с одним из болельщиков «Торпедо» на встрече с фанатами в «Лужниках». По итогам сезона клуб должен был выйти в РПЛ.

После 33 туров столичная команда занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка. В РПЛ досрочно вышли махачкалинское «Динамо» и «Химки».

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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