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Сегодня, 12:15

Чурич и Ронагович продлили контракты с «Торпедо» до лета 2027 года

Даниил Аршавский
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Полузащитник Марио Чурич и защитник Боян Роганович продлили контракты с «Торпедо» до июня 2027 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Роганович присоединился к «Торпедо» в сентябре 2022 года. 24-летний черногорец забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 49 матчах за черно-белых.

Чурич также стал игроком московской команды в сентябре 2022 года. В активе 26-летнего хорвата 3 гола и 4 результативных передачи в 67 матчах за «Торпедо».

После 21 тура в первой лиге «Торпедо» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы с 43 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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