Даниэль Мишкич не уверен, останется ли в «Урале»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, что может остаться в клубе на следующий сезон. Окончательного решения он пока не принял.

«Я пока не знаю точно, останусь ли в «Урале». Может быть останусь, а может и нет. Екатеринбург — это мой город, тут мои друзья, и мне все нравится здесь. Команда вылетела, но нет ясности по будущему. В «Урале» сейчас такие же эмоции, как и в сборной Хорватии, поэтому непонятно», — сказал Мишкич Metaratings.ru.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года и предусматривает опцию продления по соглашению сторон.