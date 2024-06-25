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Сегодня, 19:21

Даниэль Мишкич не уверен, останется ли в «Урале»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, что может остаться в клубе на следующий сезон. Окончательного решения он пока не принял.

«Я пока не знаю точно, останусь ли в «Урале». Может быть останусь, а может и нет. Екатеринбург — это мой город, тут мои друзья, и мне все нравится здесь. Команда вылетела, но нет ясности по будущему. В «Урале» сейчас такие же эмоции, как и в сборной Хорватии, поэтому непонятно», — сказал Мишкич Metaratings.ru.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года и предусматривает опцию продления по соглашению сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/daniel-mishkich-poka-ne-znayu-tochno-ostanus-li-v-urale-376419/
ФК Урал
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