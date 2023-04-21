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Сегодня, 14:01

Деменко рассказал, какие качества помогают Калешину успешно тренировать «Акрон»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко рассказал, какие качества помогают Евгению Калешину успешно тренировать «Акрон» в нынешнем сезоне.

«Надо отдать должное тренерскому штабу «Акрона», моему товарищу Евгению Калешину — его команда отлично бьется в Кубке России с клубами премьер-лиги. Я Калешина хорошо знаю. Он очень эмоциональный на поле. А в жизни это абсолютно спокойный человек. Даже слова из него не вытянешь. Я работал еще с его отцом в «Кубани». И сыну это по наследству передалось. Он всегда стремился к тренерской работе. У него своя тактика, мышление, любит футбол комбинационный. «Акрон» же не просто так забивает голы. Калешин подбирает определенных футболистов под свою тактику — быстрых, техничных, дисциплинированных. Если вы пообщаетесь с Евгением в обычной жизни, то никогда не узнаете в нем человека, который прыгает на бровке во время матчей и старается передать команде свою энергию», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-v-oby-chnoj-zhizni-kaleshin-ne-pohozh-na-cheloveka-kotory-j-pry-gaet-na-brovke-i-staraetsya-peredat-svoyu-e-nergiyu-igrokam/
Максим Деменко
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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