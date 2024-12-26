Бояринцев: «Я бы сделал меньше легионеров в РПЛ, потому что у нас огромная страна, столько школ и академией»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев считает, что в РПЛ стоит уменьшить количество иностранных игроков.

«Наверное, 50 на 50 было бы нормально, хотя я бы сделал даже меньше легионеров, потому что у нас огромная страна, столько школ и академией. Многие специалисты правда говорят, что если мы сократим число легионеров, то в России упадет уровень футбола. Ну пусть он упадет на год или два, зато мы вырастим новое поколение. Опять же 50 на 50 выглядит альтернативным и оптимальным вариантом или даже меньше. Но это мое мнение», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бояринцева.

По нынешнему регламенту команды чемпионата России могут выпускать на поле одновременно 8 иностранцев, а всего в заявке должно быть не более 13 зарубежных игроков.