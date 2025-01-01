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Сегодня, 18:19

Бояринцев — о результатах «Ротора»: «На данный момент мы выполнили свою работу хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев оценил результаты команды в первой части сезона, по итогам которой волгоградский клуб расположился на седьмом месте.

«Оценки действительно лучше давать после сезона, сейчас это не самое благородное дело, но на данный момент мы выполнили свою работу хорошо. Приятно быть к близко к лидерам и к зоне стыковых матчей, но еще раз хочу подчеркнуть, что никто лишней эйфории не испытывает. Все оценивают адекватно достигнутый результат, исходя из подготовки и имеющихся возможностей. Во второй части задача — выступить минимум не хуже», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ВсеПроСпорт
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Денис Бояринцев
ФК Ротор
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