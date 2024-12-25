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Сегодня, 13:55

Бояринцев: «Волгоград преображается на глазах — парки, аттракционы, а какая набережная!»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о том, как преображается Волгоград в последние годы.

«Вне всяких сомнений. Набережная какая красивая, с удовольствием хожу туда гулять, а также по местам боевой славы, набираюсь эмоций, определенного адреналина. Я вот снимаю квартиру рядом с Мамаевым Курганом. Каждый раз, когда едешь на стадион мимо монумента «Родина-мать», наполняешься эмоциями. Вижу, как много появляется парков, какие прекрасные аттракционы рядом с ареной. Конечно, город оживает и наполняешься классной жизнью. Много жилья нового строится, появляются новые кварталы. Волгоград преображается на глазах, это однозначно», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

После 21 мачта «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет первой лиги с 30 очками.

Источник: ВсеПроСпорт
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Денис Бояринцев
ФК Ротор
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