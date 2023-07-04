Деспотович признался, что готов бесплатно выступать за «Спартак», «Зенит» или «Динамо»

Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что готов провести сезон в составе топ-клуба РПЛ на безвозмездной основе.

«Я бы хотел показать себя в таких командах, как «Спартак», «Динамо», «Зенит». Даже деньги не нужны. Год бы играл без ничего, чтобы показать свой уровень», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Сербский футболист в России выступал за «Оренбург» (2018-2022), «Рубин» (2020-2021), а с 2022 года он является игроком тульского «Арсенала». В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 11 матчей в первой лиге и 1 — в FONBET Кубке России. Ранее игрок сообщил, что не планирует продолжать карьеру в «Арсенале».