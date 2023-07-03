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Сегодня, 22:10

Деспотович раскритиковал бывшего главного тренера «Арсенала» Кононова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о своих показателях в минувшем сезоне и подверг критике бывшего главного тренера туляков Олега Кононова.

«Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут — это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики. Потом ситуация выправилась. Пришел хороший тренер, с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы. Есть версия, почему меня не ставили? Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял свое. Наверное, причина в том числе в этом», — приводит слова Деспотовича Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний серб провел за «Арсенал» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-despotovich-o-kononove-etot-trener-yesli-yego-mozhno-nazvat-trenerom-ne-daval-mne-igrat-delo-yeshche-i-v-zarplate
Джордже Деспотович
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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