Деспотович рассказал, что долги по зарплате влияют на обстановку в «Арсенале»

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, что долги по зарплате влияют на обстановку в команде.

«Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех. Важный момент: нет гарантий, что принесешь результат, если просто получаешь деньги. В некоторых топ-клубах футболисты получают по 15 миллионов в год и не дают результат, но им все равно все выплачивают вовремя. И только у нас, если нет результата, могут перестать платить. Представьте, сейчас Роналду говорят: забиваешь — получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь — ничего не даем. Так футбол не работает», — приводит слова Деспотовича Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» занял 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко.