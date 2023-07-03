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3 июля, 22:40

Деспотович рассказал, что долги по зарплате влияют на обстановку в «Арсенале»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, что долги по зарплате влияют на обстановку в команде.

«Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех. Важный момент: нет гарантий, что принесешь результат, если просто получаешь деньги. В некоторых топ-клубах футболисты получают по 15 миллионов в год и не дают результат, но им все равно все выплачивают вовремя. И только у нас, если нет результата, могут перестать платить. Представьте, сейчас Роналду говорят: забиваешь — получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь — ничего не даем. Так футбол не работает», — приводит слова Деспотовича Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» занял 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-predstavte-ronaldu-skazhut-ne-zabivayesh-nichego-ne-zaplatim-despotovich-otkrovenno-o-dolgakh-v-arsenale
Джордже Деспотович
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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