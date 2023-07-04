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Деспотович — о сорвавшемся трансфере в ЦСКА при Оличе: «Заслуживал играть там, но нам помешали»

Алина Савинова
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Форвард тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА.

«Да, был разговор. Но нам помешали, и все сорвалось. Знаю, кто [помешал], но не скажу. Когда тебе не дают развиваться и закрывают пути — конечно, обидно. Но я маленький человек по сравнению с тем, кто имел со мной дело. Грубо говоря, в глазах Слуцкого я маленький человек по сравнению с ним самим. Интерес от ЦСКА был один раз — при Оличе. Состоялся разговор с людьми из клуба, не с тренером. Считаю, я заслуживал играть за эту команду. Да и не только за ЦСКА. Даже сейчас заслуживаю играть в любой русской команде. Это все знают и понимают. Посмотрим, что будет этим летом», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Сербский футболист в России выступал за «Оренбург» (2018-2022), «Рубин» (2020-2021), а с 2022 года он является игроком тульского «Арсенала». В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 11 матчей в первой лиге и 1 — в FONBET Кубке России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-despotovich-o-sorvavshemsya-transfere-v-tsska-pri-oliche-zasluzhival-igrat-tam-nam-pomeshali-i-vse-sorvalos
Джордже Деспотович
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
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