Деспотович — об отношениях с Федотовым: «Поругались — и все испортилось»

Форвард тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал о своих отношениях с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

«Сначала в личном общении все было нормально. Потом поругались — и все испортилось. Но под конец встретились и наладили отношения, будто ничего и не было», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Также он заявил, что не обижен на Федотова за то, что тот не взял его в «Сочи».

«Зачем мне обижаться? Это такая глупость. Ну не позвали — и что? Возможно, было недопонимание. Когда разговор все же состоялся, я уже этого (идти в «Сочи». — Прим. «СЭ») не хотел. К тому времени у меня был подписан контракт с «Рубином», — добавил футболист.

Деспотович тренировался под руководством Федотова в «Оренбурге». Всего сербский нападающий провел 47 матчей в составе оренбургской команды, отметился 14 голами и 4 результативными передачами.