Девушка игрока «Балтики» Гогричиани: «Первый раз поднял на меня руку два месяца назад»

Сегодня, 19:11
Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус рассказала подробности взаимоотношений с футболистом.
— Когда Гогричиани на вас первый раз поднял руку?
— Первый раз — два месяца назад, — цитирует девушку Sport24.
— Вы ожидали, что дойдет до такого насилия, о котором вы заявили?
— После первого-второго раза уже могла ожидать, но чтобы настолько... Если бы было не настолько сильно, я бы, возможно, не создавала этот шум, не подавала бы заявление, не снимала бы побои. Но это перешло все границы.
6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.
Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.