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Девушка игрока «Балтики» Гогричиани: «Первый раз поднял на меня руку два месяца назад»

Девушка игрока «Балтики» Гогричиани рассказала подробности взаимоотношений с футболистом
Руслан Минаев

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус рассказала подробности взаимоотношений с футболистом.

— Когда Гогричиани на вас первый раз поднял руку?

— Первый раз — два месяца назад, — цитирует девушку Sport24.

— Вы ожидали, что дойдет до такого насилия, о котором вы заявили?

— После первого-второго раза уже могла ожидать, но чтобы настолько... Если бы было не настолько сильно, я бы, возможно, не создавала этот шум, не подавала бы заявление, не снимала бы побои. Но это перешло все границы.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-06-podruga-gogrichiani-vpervyye-on-podnyal-na-menya-ruku-dva-mesyatsa-nazad-sgladilos-no-potom-pereshlo-vse-granitsy
ФК Балтика
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