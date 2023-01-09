«Динамо» из Махачкалы подписало лучшего бомбардира чемпионата Словении-2020/21

24-летний боснийский нападающий Нардин Мулахусейнович подписал контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба команды из Махачкалы.

Форвард перешел в клуб первой лиги на правах свободного агента. Его игровой номер — 11.

Сезон-2020/21 получился наиболее успешным для Нардина — он отыграл более 40 матчей за другой словенский клуб «Копер» и с 15 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении.

Прошлый сезон Мулахусейнович провел в еще одном словенском клубе «Мура», а нынешний начинал в боснийском чемпионате в «Сараево».