Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:57

Махачкалинское «Динамо» в концовке матча вырвало победу над «Черноморцем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Динамо» Махачкала дома обыграло «Черноморец» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Зелимхан Юсупов, реализовавший пенальти.

Махачкалинцы с 27 очками возглавили таблицу ФНЛ. «Черноморец» (17 очков) идет на 13-м месте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
1:0
Черноморец Н

В параллельном матче «Тюмень» на своем поле одержала победу над «Волгарем» — 1:0. На 90-й минуте забил форвард хозяев Илья Порохов.

«Тюмень» (23 очка) поднялась на третье место в первой лиге. «Волгарь» (9) замыкает турнирную таблицу.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 16:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
1:0
Волгарь

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Erid: LdtCKhdPN

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Волгарь
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
Читайте также
Рублев победил Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
Появился список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Енисей»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Родина» — «Акрон»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)