Махачкалинское «Динамо» на своем поле примет «Черноморец» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо Махачкала» — «Черноморец» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

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Махачкалинцы занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, в их активе 24 очка. Отставание от лидирующей «Алании» составляет один балл. Команда из Новороссийска находится на 12 строчке с 17 баллами.

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