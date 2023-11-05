«Динамо Махачкала» на своем поле сыграет против «Нефтехимика» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Динамо Махачкала» — «Нефтехимик» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Динамо Махачкала» набрало 28 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Нефтехимика» 19 очков и 13-я строчка.

Узнать расписание трансляций 17-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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