«Рубин» вырвал победу у махачкалинского «Динамо»

«Рубин» одолел «Динамо» из Махачкалы в матче 17-го тура первой лиги. Казанский клуб вырвал победу со счетом 1:0.

Победный мяч на 87-я минуте встречи забил нападающий Джоэль Фамейе.

Казанцы набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Динамо» идет на 11-й строчке (22 очка).