27 ноября махачкалинское «Динамо» на своем поле в городе Каспийск примет московское «Торпедо» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» Махачкала — «Торпедо» можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.55 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» по подписке.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Динамо» Махачкала — «Торпедо».

Торпедовцы с 24 очками занимают 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Динамо» Курбана Бердыева с 37 баллами лидирует в ФНЛ.

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