«Енисей» в меньшинстве проиграл махачкалинскому «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Енисей» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Владимир Ковачевич, Раджаб Магомедов и Никита Глушков.

«Енисей» остался в меньшинстве на 32-й минуте встречи. Полузащитник Никита Глушков получил прямую красную карточку.

«Динамо» из Махачкалы занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков. «Енисей» располагается на 4-й строчке — 45 очков.

В другом матче «Родина» на своем поле сыграла вничью с «КАМАЗом» — 2:2.

В составе хозяев отличились Уэсли Натан и Иван Тимошенко. У гостей голы забили Юрий Кириллов и Александр Щербатюк.

«Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. КАМАЗ идет десятым — 37 очков.