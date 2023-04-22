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Сегодня, 16:56

«Енисей» в меньшинстве проиграл махачкалинскому «Динамо»

Мария Гусева
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Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Енисей» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Владимир Ковачевич, Раджаб Магомедов и Никита Глушков.

«Енисей» остался в меньшинстве на 32-й минуте встречи. Полузащитник Никита Глушков получил прямую красную карточку.

«Динамо» из Махачкалы занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков. «Енисей» располагается на 4-й строчке — 45 очков.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
22 апр, 15:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
3:0
Енисей

В другом матче «Родина» на своем поле сыграла вничью с «КАМАЗом» — 2:2.

В составе хозяев отличились Уэсли Натан и Иван Тимошенко. У гостей голы забили Юрий Кириллов и Александр Щербатюк.

«Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. КАМАЗ идет десятым — 37 очков.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
22 апр, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:2
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
ФК Родина
0
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