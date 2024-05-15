В «Енисее» отреагировали на драку Хозина и Бардыбахина с семьей из Красноярска: «Их спровоцировали»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал драку защитников клуба Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина с семьей из Красноярска.

Отмечалось, что в инциденте, который произошел 13 мая, также участвовал нападающий Андрей Окладников.

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — цитирует Федосеева «Чемпионат».

По словам женщины, которая была участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. После чего отдыхающие вызвали Росгвардию, которой, как сообщается, не удалось усмирить игроков.