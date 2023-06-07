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Сегодня, 12:45

Директор «Родины»: «Тимошенко может стабильно забивать 15 голов в каждом сезоне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил игру нападающего Ивана Тимошенко, который в этом сезоне забил 14 голов в ФНЛ.

— Понимали, что Тимошенко, который в итоге поделил звание лучшего бомбардира с Гузиной из «Балтики», может «выстрелить» в своем первом сезоне в ФНЛ?

— Уже года три повторяю, что Ваня способен стабильно забивать по 15 голов за сезон. Но бить себя кулаком в грудь и утверждать, что я был уверен, что Тимошенко окажется в числе лучших бомбардиров лиги, все-таки неправильно.

Я его видел в разных командах и замечал, что у этого нападающего всегда возникают моменты. Не стоит забывать и о том, как работают наши тренеры под руководством Дмитрия Парфенова. Считаю, Ваня попал в очень хорошие руки. Особо применительно к прогрессу Тимошенко отмечу Владимира Евгеньевича Бесчастных. Он как раз специализируется на работе с центральными нападающими, возится с ними. В принципе, Ваня не единичный случай. Лешу Каштанова мы взяли из КФК, побыл в «Родине», поработал и через аренду оказался в «Урале», где мощно себя проявил. Вообще у нас по всем линиям ведется интересная работа, но нападающие — это, наверное, какая-то отдельная наша история.

— Кого из знаковых российских нападающих прошлого вам напоминает Тимошенко? Правда, что его в команде называют «спящим гигантом»?

— Ваню называют Ваней. Параллелей с Романом Павлюченко не возникает, хотя они оба ставропольские. И забивные. Но если копаться в нюансах, то, конечно, они разные.

А в целом бегущий центральный нападающий, фактурный, хорошо координированный и умно играющий в подыгрыше — явление теперь штучное. С кем сравнить? Возможно, со Стефановичем, который сейчас в «Торпедо».

24-летний Тимошенко перешел в «Родину» из «Черноморца» в июле 2022 года.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»
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