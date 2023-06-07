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Сегодня, 13:30

Директор «Родины»: «Сочувствуем «Алании», но мы не занимаем ее место»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал ситуацию с «Аланией», которую не пустили в стыки из-за неготовности стадиона.

— В комментариях люди нередко «подтравливают» «Родину»: если бы у «Алании» не было проблем со стадионом, то в стыках играла бы она, а не ваша команда. Вас это задевает?

— Давайте проясним два момента. Мы сейчас говорим в сослагательном наклонении. Так вот, если бы... Если бы в девяти матчах, в которых судьи получали двойки за результативные ошибки, допущенные против «Родины», они их не совершали, то, возможно, мы вышли бы в РПЛ без всяких стыков. Это раз.

— Второй момент?

— Мы сейчас в стыках играем с «Пари НН», который, если правильно помню, попал в РПЛ в схожей ситуации, когда из-за несоответствия стадиона в элитный дивизион не пустили «Оренбург».

Сочувствуем «Алании», но мы же занимаем не ее место, а опустевшее место в данной ситуации. Если бы мы предприняли какие-то усилия, чтобы «Аланию» не пустили в стыки, это одно дело — нам самим было бы противно. А в данном случае так сложились обстоятельства. Не пустили «Аланию», и кто должен играть против Нижнего Новгорода?

Мы проделали свою работу. Опередили в упорной борьбе конкурентов, которые мечтали оказаться в пятерке. Теперь регламент бросил нам вызов — сыграть в стыках. Если мы спортсмены, почему должны отказываться от этого шанса?

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «У нас работают люди из «Спартака» Романцева. Нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»

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Первая лига
РПЛ
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