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Сегодня, 13:15

Директор «Родины»: «У нас нет премиальных за ничьи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, как бывшие игроки «Спартака» Олега Романцева, которые входят в тренерский штаб москвичей, влияют на ментальность подопечных.

— Вопрос про ментальность. В тренерском штабе «Родины» работают люди, которые поиграли еще в золотом «Спартаке» Романцева, — Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун, да и вы были в той команде. Проявляется ли в вашем клубе спартаковский максимализм 90-х? Ничьи случайно уже не приравниваются к поражениям?

— За ничьи в «Родине» премиальные не платятся, в том числе и за ничьи с теми же лидерами — «Рубином» и «Балтикой».

Футбол — это же игра на победу. Изначально, когда четыре года назад создавалась «Родина», мы обговаривали с владельцем клуба Сергеем Александровичем Ломакиным, какую игру должна показывать команда. Сразу определились с философией.

— И какая у вас философия?

— «Родина» должна стараться действовать первым номером, создавать много моментов, показывать элементы интеллектуального футбола. И думать о победе. И внутренняя система клуба, в том числе в части премиальных, должна стимулировать игроков к победе, а не подталкивать их к отстаиванию ничьей.

А кто может поставить такую игру? В частности, люди, которые выступали в романцевском, тогда еще настоящем «Спартаке». Поэтому мы привлекали специалистов с этим бэкграундом. Суммарно это большая группа. На данном этапе в первой команде это Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных и Александр Павленко. Но мы не берем в «Родину» тренеров только за то, что они были в ТОМ «Спартаке». Понятно, что на первый план выходят профессиональные и личностные качества.

Однако от этих специалистов исходит нужная ментальность. Трудно представить, что Дмитрий Парфенов, который много где поиграл на высоком уровне, который, к слову, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» при своем скромном росте выиграл четыре кряду верховых единоборства у двухметрового Янкера, будет кого-то бояться. А Владимир Бесчастных, а Александр Павленко, а Юрий Ковтун? Для них нет авторитетов. И это передается ребятам.

В футболе целый ряд слагаемых успеха. Понятно, что важна организация в клубе, атмосфера, правильная селекция и так далее. Но процентов на 30, а то и больше победы зависят от нужной ментальности, от психологии. Когда зимой мы подбирали игроков, общался с каждым из них. Важно было понять, что ребята обладают необходимым победным духом. Тому же Руслану Фищенко без разницы, кого перекусить в центре поля. Муха Султонов как решал задачи, так и будет их решать. Заур Плиев тоже максималист. Олег Дмитриев также привык решать задачи. К ним присоединились ребята, которые прошли осенние жернова и адаптировались к ФНЛ. Получился такой неплохой сплав. Теперь предстоит следующий шаг — игры с «Пари НН». Настраиваемся в стыках сыграть в свой футбол. А там как получится... Никаких прогнозов с нашей стороны тут, конечно, быть не может.

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «У нас работают люди из «Спартака» Романцева. Нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»

Футбол
Первая лига
ФК Родина
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