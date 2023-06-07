Директор «Родины» рассказал о трансферах клуба

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о том, как строится трансферная политика клуба.

— Вы согласны, что зимой провели мощнейшую селекцию по меркам ФНЛ? Султонова, Фищенко, Плиева можно считать звездами первой лиги. А ведь осенью к вам присоединился еще и Калмыков.

— Не забывайте и про остальные зимние трансферы — про Олега Дмитриева и Митю Кризана, купленного в Словении. Да и Кирилл Колесниченко своим отношением к делу и универсализмом принес пользу.

Мы никогда не шарахаемся, всегда спокойно работаем. Стратегически есть четкое понимание, что и на каком этапе нам нужно сделать. Не всегда надо опережать события.

— Что вы имеете в виду?

— Когда вышли в ФНЛ, у нас была группа молодых, ярких футболистов, которые играли ранее только в ПФЛ. Также взяли ребят со стороны, которые тоже выступали только во втором дивизионе, — того же Ивана Тимошенко. Мы закладывали полгода, за которые эти 19 футболистов должны были адаптироваться в ФНЛ.

В среднем игроку нужно от 5 до 15 матчей, чтобы перейти на другой уровень. Понимали, что в первой части сезона нам будет крайне сложно, но надо будет просто перетерпеть. Это было правильно еще и с человеческой точки зрения. Нужно было дать шанс тем ребятам, с которыми мы решили задачу по выходу в первую лигу. Они наделены качествами и заслуживали права попробовать свои силы на другом уровне.

— Зимой вектор изменился?

— Изменился согласно плану. Перед уходом на зимнюю паузу честно сказал ребятам: «У вас было время, чтобы адаптироваться в ФНЛ. Кто сумел себя зарекомендовать — остается в первой команде, но конкуренция станет еще жестче. Скоро придут игроки, которых мы возьмем с прицелом на следующий сезон, когда перед «Родиной» будет стоять задача выхода в РПЛ.

— Не боялись, что после первой части сезона можете и не выбраться из подвала турнирной таблицы?

— Нет. Все время было понимание, что мы выправим ситуацию и поднимемся в верхнюю часть турнирной таблицы. Если осенью об этом больше говорили с Дмитрием Парфеновым, то зимой, когда пригласили всех вышеперечисленных футболистов, уже сами ребята настраивались на стыки.

— Смело.

— Просто уже на зимних сборах сложилось понимание, что у нас сплоченная команда, обладающая игроками, которые способны решить довольно серьезные задачи. Важно и то, что между тренерским штабом и игроками появилась химия.

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.