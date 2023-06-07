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Сегодня, 12:30

Директор «Родины»: «Как удалось заполучить Султонова, Плиева, Калмыкова? Мы никого деньгами не убивали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о зарплатах игроков в московском клубе.

— Как удалось заманить в «Родину» Султонова, Плиева, Калмыкова, Фищенко?

— Если вас интересует финансовый вопрос, то деньгами мы никого не убивали. Среди этих игроков нет никого, кто пришел на повышение зарплат. Как раз наоборот — почти все «упали» по деньгам. Сыграли свою роль другие факторы и, возможно, наше горячее желание видеть ребят в «Родине». Все новички поверили в команду, в перспективы проекта.

— Это правда, что «Родина» входит в топ-3 клубов ФНЛ по бюджету?

— Смотря что считать бюджетом. Если брать за основу среднюю зарплату игроков, однозначно мы за пределами первой пятерки. Мы входили в сезон, и примерно 70 процентов зарплат у нас были в диапазоне 100-130 тысяч рублей в месяц. В весенней стадии уровень средней зарплаты в команде, конечно, заметно вырос. Но при этом все равно, полагаю, в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков лиги нет ни одного нашего футболиста.

В теории клуб может многое себе позволить, но в этом нет совершенно никакой необходимости. Мы не собираемся участвовать в гонке зарплат, практически никогда при переговорах не входим в ситуацию торгов, когда нужно «перебивать» деньгами. Акцент делаем на совокупность других факторов.

Ну а что касается финансов, то важно не только, сколько получают твои сотрудники, важна финансовая стабильность. У нас и зарплаты, и премии платятся всегда вовремя, создана отличная атмосфера внутри клуба. Ну и то, что «Родина» — московский клуб, тоже является определенным фактором. У нас хорошая инфраструктура в пределах МКАД.

— Согласны, что если брать группу атаки «Родины», то по этому параметру вы уступали только «Рубину»?

— Имеете в виду только нападающих?

— Нет. Всю группу. Тимошенко, Султонов, Калмыков, Андреев, Гордюшенко.

— А почему мы уступаем «Рубину»? У Казани в составе более звонкие и статусные имена, но по набору игровых качеств и демонстрируемому уровню, думаю, это примерно сопоставимые истории.

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»

Футбол
Первая лига
ФК Родина
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