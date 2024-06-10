Директор «Родины» Зинин: «Игнашевич дал понять, что в первую лигу пока идти не планирует»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением о поиске нового главного тренера команды.

«Мы не стали продлевать контракт с Франком Артигой. Это качественный и самобытный тренер, яркий, профессиональный. Мы дали ему хорошие рекомендации. Теперь Франк продолжит работу в дружественном нам клубе в менее специфичном чемпионате, нежели Первая лига. И наш тренер по физподготовке Жозеп Техедо будет ему помогать.

По новому главному тренеру: мы не вступали в переговоры ни по одному тренеру, которого нам сватала пресса. Единственное — был контакт с Игнашевичем. Нужно было понимать его взгляды на ряд вопросов, на основании чего предстояло определить — включать его пятым в шорт-лист или нет. Сергей сразу дал понять, что в Первую лигу пока идти не планирует. Поэтому мы его кандидатуру дальше рассматривать не стали", — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года и покинул команду в конце сезона. «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице ФНЛ.