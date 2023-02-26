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Сегодня, 14:13

Директор «Севастополя» заявил, что ФНЛ получила документы по клубам Крыма

Руслан Минаев
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о возможном переходе региональных клубов в систему российского футбола.

«Работа ведется между ФНЛ и Крымским футбольным союзом. Всю документацию по клубам ФНЛ получила. Я это узнал от президента лиги Наиля Измайлова. Сейчас в ФНЛ разрабатываются критерии для вступления клубов в футбольную семью России. Главный критерий — прохождение лицензирования.

Мы к нему готовы, у нас есть большая поддержка в лице губернатора. Глава города Михаил Владимирович Развожаев поддерживает развитие профессионального футбола, который даст большой скачок в развитии детско-юношеского футбола и участия ребят в соревнованиях, которые входят в календарь Министерства спорта России.

Как я понимаю, чтобы этот вопрос ускорить, его надо узаконить. Для этого РФС должен собрать исполком и выработать позицию: принять коллективными членами либо федерации футбола Крыма и Севастополя, либо сами клубы, которые пройдут лицензирование. У нас все в порядке, но должно быть решение РФС, чтобы клубы Крыма и Севастополя могли участвовать в соревнованиях. ФНЛ не сможет принять нас в соревнования, пока не будет решения РФС", — цитирует Чалого «РБ Спорт».

Ранее директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна приехать в Крым, чтобы изучить готовность крымских клубов и инфраструктуры.

Источник: РБ Спорт
Футбол
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