Директор «Севастополя» заявил, что сотрудники клуба должны получить сертификаты соответствия РФС

Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о том, когда в расположение клуба должна приехать комиссия ФНЛ.

«Ждем. Февраль еще не закончился. Я в январе звонил в ФНЛ. Наиль Измайлов сказал, что все в силе. Так что движение идет. У нас все готово. По критериям лицензирования для Второй лиги, которые опубликованы на сайте ФНЛ, у нас все в порядке. Кроме тех вещей, на которые должны выдаваться сертификаты соответствия в РФС, — это, например, офицер безопасности, пресс-служба, врач. Все они у нас есть, это профессионалы со знанием своего дела. Можете зайти на сайт и посмотреть. Такого сайта нет даже у некоторых нынешних команд Второй лиги. Мы де-юре являемся любительским клубом, но де-факто — профессиональным. Что будет представлять из себя комиссия? Они будут смотреть клуб по критериям, которые будут при лицензировании. Самое главное, чтобы это дело двигалось и не останавливалось. И хочется поскорее, чтобы мы в этом году уже вошли в российскую футбольную семью», — приводит слова Чалого «РБ Спорт».

Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/24.