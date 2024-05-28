Для стадиона «Алании» закупили неподходящие по нормам ТВ лампы освещения на 30 миллионов рублей

Сегодня, 16:39
Во время реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе возникли проблемы, сообщает «РБ Спорт».
Как отмечает источник, для обновленной арены, которая находится на стадии строительства, закупили неподходящие лампы освещения — они не соответствуют нормам телевидения. Всего на закупку ламп было потрачено 30 миллионов рублей.
Проблемы с новыми лампами освещения могут сказаться на сроках сдачи стадиона в эксплуатацию. Из-за затяжного строительства «Алания» уже неоднократно лишалась шансов побороться за выход в РПЛ.
При этом глава республики Сергей Меняйло ранее заявил, что «Алания» проведет домашний матч на своем стадионе уже в августе 2024 года.
Реконструкция стадиона идет с 2021 года. По этой причине владикавказская «Алания» проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене» в Грозном. Ожидается, что после реконструкции арена будет вмещать 14,9 тысячи зрителей.