Для стадиона «Алании» закупили неподходящие по нормам ТВ лампы освещения на 30 миллионов рублей

Во время реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе возникли проблемы, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, для обновленной арены, которая находится на стадии строительства, закупили неподходящие лампы освещения — они не соответствуют нормам телевидения. Всего на закупку ламп было потрачено 30 миллионов рублей.

Проблемы с новыми лампами освещения могут сказаться на сроках сдачи стадиона в эксплуатацию. Из-за затяжного строительства «Алания» уже неоднократно лишалась шансов побороться за выход в РПЛ.

При этом глава республики Сергей Меняйло ранее заявил, что «Алания» проведет домашний матч на своем стадионе уже в августе 2024 года.

Реконструкция стадиона идет с 2021 года. По этой причине владикавказская «Алания» проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене» в Грозном. Ожидается, что после реконструкции арена будет вмещать 14,9 тысячи зрителей.