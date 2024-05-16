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Аленичев: «Женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику в адрес женщины-арбитра Веры Опейкиной.

«Дисквалифицировать Тихонова на 5 матчей было неправильным решением, поэтому наказание и смягчили. Он же никого не оскорблял. Конечно, Андрей немного погорячился, но наказание — слишком суровое.

К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией — и к футболисткам, и к арбитрам. Но все-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», — цитирует Sport24 Аленичева.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска» (0:3), за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.

Источник: https://sport24.ru/football/news-647607-alenichev-zhenshchinam-nuzhno-pomenshe-davat-sudit-muzhskoy-futbol
Андрей Тихонов
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Енисей
Вера Опейкина
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