Аленичев: «Женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику в адрес женщины-арбитра Веры Опейкиной.

«Дисквалифицировать Тихонова на 5 матчей было неправильным решением, поэтому наказание и смягчили. Он же никого не оскорблял. Конечно, Андрей немного погорячился, но наказание — слишком суровое.

К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией — и к футболисткам, и к арбитрам. Но все-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», — цитирует Sport24 Аленичева.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска» (0:3), за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.