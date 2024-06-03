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3 июня, 23:22

Дмитрий Черышев не исключил, что сын перейдет к нему в «Шинник»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал будущее своего сына Дениса Черышева.

Летом у 33-летнего полузащитника истекает контракт с «Венецией». В минувшем сезоне «Шинник» занял седьмое место в первой лиге.

«Я всегда ему говорил, что он как игрок может рассчитывать на команду, в которой я работаю. У него есть нужные дипломы для тренерской работы, но заниматься этой деятельностью ему пока рановато. Если он вдруг появится у нас в тренировочном процессе, я буду только рад», — цитирует Черышева Metaratings.

В завершившемся сезоне Денис Черышев провел 10 матчей за «Венецию» во всех турнирах. Ранее он выступал за «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и «Севилью».

Источник: Metaratings
Денис Черышев
Футбол
Первая лига
ФК Венеция
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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