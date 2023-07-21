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Сегодня, 16:57

Дмитрий Парфенов: «Вернуться в «Спартак»? А кто не хочет?»

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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов в интервью «РБ Спорт» рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак».

— Как смотрите на ситуацию в «Спартаке», где который раз делают выбор в пользу иностранца. Нет разочарования?

— Какой смысл сидеть и рассуждать об этом? Наш штаб делает свою работу. Когда я закончил, работал во второй лиге, мне было интересно, потом в РФС с юношеской сборной.

— Есть мечта — вернуться в «Спартак» на тренерскую работу?

— Слово «мечта» такое... Можно сидеть и мечтать, а можно — двигаться шаг за шагом. Ну а кто не хочет? Но опять-таки — просто прийти? Хочется сделать дело. Но в «Спартаке» есть тренер, ему доверяют, и надеюсь, у него получится. Будем переживать, болеть.

Парфенов — 4-кратный чемпион России в составе «Спартака», за который он выступал с 1998 по 2005 год.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Дмитрий Парфенов
ФК Спартак (Москва)
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