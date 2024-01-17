Дмитрий Рыскин назначен спортивным директором «Торпедо»

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Бывший спортивный директор «Сатурна» Дмитрий Рыскин занял аналогичный пост в «Торпедо», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Ранее 28-летний работал специалистом селекционного отдела «Рубина», менеджером молодежной команды «Ростова», исполнительным директором ФК «Красная Пресня» и спортивным директором «Сатурна»,
Дмитрий Рыскин — сын спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.
17 января «Торпедо» объявило о назначении Александра Волнушкина президентом клуба. Новым главным тренером команды стал Олег Кононов.