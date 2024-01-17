Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:43

Дмитрий Рыскин назначен спортивным директором «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Сатурна» Дмитрий Рыскин занял аналогичный пост в «Торпедо», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее 28-летний работал специалистом селекционного отдела «Рубина», менеджером молодежной команды «Ростова», исполнительным директором ФК «Красная Пресня» и спортивным директором «Сатурна»,

Дмитрий Рыскин — сын спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.

17 января «Торпедо» объявило о назначении Александра Волнушкина президентом клуба. Новым главным тренером команды стал Олег Кононов.

Источник: ФК «Торпедо»
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Читайте также
Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Игнатьев поддержал назначение Кононова на пост наставника «Торпедо»