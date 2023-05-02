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Сегодня, 22:34

Долги тульского «Арсенала» по зарплате составляют четверть миллиарда рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» столкнулся с финансовыми проблемами, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент задолженность клуба по зарплате составляет 250 млн рублей. В скором времени будет три месяца, как туляки не расплачиваются по своим обязательствам перед работниками клуба и контрагентами. Отмечается, что также сложности есть у неофициального фарм-клуба «Арсенала» — футбольного клуба «Тверь», который выступает во Второй лиге. На данный момент в тверском клубе не платят зарплату полтора месяца.

«Арсенал» в прошлом году занял последнее место в Российской Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу после шести лет в элите российского футбола. Там за пять туров до конца сезона туляки идут на 10-м месте. Клуб лишился математических шансов на прямой выход в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/dolgi-tulskogo-arsenala-po-zarplate-sostavlyayut-chetvert-milliarda-rublei-247968/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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